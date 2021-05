Bermain Poker tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan saja, oleh karena itu ketahui strategi khusus cara menang Poker online ala penjudi professional. Dengan berjudi menggunakan strategi peluang untuk menang akan lebih besar. Bermain judi Poker di era sekarang terbilang mudah, berkat adanya sistem perjudian online. Dengan sistem ini Anda bisa berjudi di rumah menggunakan ponsel pintar, tentu dengan sistem terasa lebih praktis dan mudah untuk di akses.

Poker merupakan salah satu jenis permainan judi kartu yang sangat populer dibandingkan dengan jenis perjudian lain. Permainan penuh strategi ini mampu memberikan Anda keuntungan yang lebih besar bahkan hingga ratusan juta.

Keuntungan ini tentunya hanya bisa didapatkan ketika Anda memenangkan permainan. Namun, untuk memenangkan sebuah perjudian ini tidaklah mudah perlu strategi khusus yang tepat agar kemenangan yang dinantikan bisa segera menghampiri.

Cara Ampuh Juara Poker Online

Bermain judi tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan saja, memang keberuntungan ini sangatlah penting. Akan tetapi keberuntungan dikombinasikan dengan strategi bermain maka peluang untuk meraih kemenangan terbuka dengan lebar.

Pilih Situs Poker yang Tepat

Langkah pertama agar kemenangan bisa didapatkan adalah memilih situs yang tepat. Seiring perkembangan dunia judi online semakin banyak situs Poker yang beredar di internet. akan tetapi, tidak semua situs perjudian di internet terpercaya.

Ketika Anda salah memilih tempat untuk berjudi maka, kemenangan yang dinantikan tidak akan kunjung datang. Karena situs abal-abal akan membuat sistem perjudian yang merugikan pemain. Sebelum memilih tempat untuk berjudi pastikan situs tersebut memiliki lisensi.

Pahami Cara Bermain

Sebelum terjun untuk melakukan perjudian Poker alangkah baiknya pahami terlebih dahulu cara bermain yang benar. Poker merupakan salah satu jenis perjudian yang menggunakan media kartu remi, untuk menang dalam permainan ini Anda harus mengkombinasikan kartu.

Hasil kombinasi angkat pada kartu Anda harus lebih besar dari pemain lain untuk meraih kemenangan. Ada sekitar empat kombinasi kartu dari permainan Poker seperti Straight Flush, Pair, Two Pair, dan Flush. Nah, jadi pelajari terlebih dahulu kombinasi kartu sebelum judi.

Gunakan Strategi Menggertak

Strategi untuk memenangkan sebuah taruhan Poker yaitu dengan menggunakan strategi Bluffing atau geretak. Namun, perlu digaris bawahi menggunakan strategi ini sangat berisiko akan tetapi jika berhasil kemenangan bisa menghampiri.

Caranya ketika Anda memiliki kartu dengan kombinasi yang jelek cobalah menggertak dengan menaikkan jumlah taruhan seolah-olah kartu Anda bagus. Naikkan jumlah taruhan ini sampai lawan menyatakan Fold, dengan begitu kemenangan akan menjadi milik Anda.

Jangan Terlalu Percaya Diri

Sering kali para penjudi mengalami kekalahan karena terlalu percaya diri akan kartu yang dimilikinya. Hal ini merupakan perilaku yang salah bahkan bisa menjerumuskan Anda ke jurang kekalahan, Anda tidak mau rugi kan?

Oleh karena itu jika Anda memiliki nilai kartu besar seperti As As, King King, Queen Queen , As Queen, Jack King dan lain-lain cobalah untuk bersabar terlebih dahulu, jangan langsung all in. Cobalah untuk bersabar terlebih dahulu dan buatlah kombinasi kartu yang lebih besar sebelum menyatakan all in.

Buatlah Target Kekalahan

Cara selanjutnya agar keuntungan dalam bermain Poker lebih maksimal adalah dengan menargetkan jumlah kekalahan. Ketika Anda menggunakan cara ini maka kerugian bisa diminamalisir sehingga pengeluaran modal akan lebih hemat.

Contohnya Anda mentargetkan kekalahan taruhan Poker 10 kali, maka setelah kekalahan sudah mencapai 10 kali cobalah berhenti dahulu dan mulailah berjudi esok hari. Dengan menerapkan cara ini maka deposit Anda tidak akan terkuras habis.

Jangan Lupa Bersabar Dan Berlatih

Bersabar merupakan kunci utama Anda untuk meraih kemenangan. Ketika berjudi dengan keadaan emosi maka, Anda tidak bisa memikirkan strategi dengan benar. Cobalah untuk bersabar dahulu, caranya bisa dengan mengatur nafas dan mengelus dada.

Selain itu cobalah asah strategi Anda dengan rutin berlatih. Caranya Anda bisa download sebuah aplikasi Poker, lalu cobalah bermain melawan komputer dahulu untuk mengasah strategi. Cobalah untuk bermain dengan level rendah ke tinggi.

Oleh karena itu agar keuntungan dalam perjudian Poker lebih maksimal Anda bisa menggunakan 6 cara menang Poker online di artikel ini..